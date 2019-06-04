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«Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом» – гендиректор ВОИС

04 июня 2019 14:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 4 июня на встрече с генеральным директором этой структуры Фрэнсисом Гарри.

«Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом» – гендиректор ВОИС-1

Визит иностранного гостя рассчитан на несколько дней. Программа включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности.

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

ВОИС – международная организация, которая координирует сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация объединяет 192 государства. Беларуси она оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.

«Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом» – гендиректор ВОИС-4

Фрэнсис Гарри, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности:
В мире устойчивая конкуренция, особенно в науке и технологиях. Они – краеугольный камень прогресса. Здесь важно развивать политику многополярности, и Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом и развитыми наукой и технологиями, всегда развивает многополярный подход.

5 июня ожидается встреча генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности с представителями правительства Беларуси.

«Беларусь обладает прекрасным человеческим потенциалом» – гендиректор ВОИС-7

# Интеллектуальная собственность # Александр Лукашенко # Фрэнсис Гарри # Фотофакт

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