Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 4 июня на встрече с генеральным директором этой структуры Фрэнсисом Гарри.

Визит иностранного гостя пройдет вплоть до 5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у истоков этой организации, мы сразу же присоединились к ней. И у нас уже большая история сотрудничества.

Вы первый раз в Минске, но, я надеюсь, не последний раз – вам понравится Беларусь и Минск. Мы встречались с вашими предшественниками. И я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации.

В эти дни, во время вашего визита, мы с вами подпишем меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты нашей совместной деятельности.

Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь.