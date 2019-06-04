Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 4 июня на встрече с генеральным директором этой структуры Фрэнсисом Гарри.
Визит иностранного гостя пройдет вплоть до 5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у истоков этой организации, мы сразу же присоединились к ней. И у нас уже большая история сотрудничества.
Вы первый раз в Минске, но, я надеюсь, не последний раз – вам понравится Беларусь и Минск. Мы встречались с вашими предшественниками. И я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации.
В эти дни, во время вашего визита, мы с вами подпишем меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты нашей совместной деятельности.
Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь.
Фрэнсис Гарри, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности:
Должен отметить достоинство белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде и поддерживают ее в чистоте. Это очень красивый, очень интересный город. Также благодарю Беларусь за поддержку, оказываемую международной организации. Сейчас она переживает не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество.
ВОИС – международная организация, которая координирует сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация объединяет 192 государства. Беларуси она оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.