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Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»

04 июня 2019 11:55
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 4 июня на встрече с генеральным директором этой структуры Фрэнсисом Гарри.

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»-1

Визит иностранного гостя пройдет вплоть до 5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»-4

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у истоков этой организации, мы сразу же присоединились к ней. И у нас уже большая история сотрудничества.

Вы первый раз в Минске, но, я надеюсь, не последний раз – вам понравится Беларусь и Минск. Мы встречались с вашими предшественниками. И я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации.

В эти дни, во время вашего визита, мы с вами подпишем меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты нашей совместной деятельности.

Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь.

Президент Беларуси: «Я довольно глубоко погружён в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности»-9

Фрэнсис Гарри, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности:
Должен отметить достоинство белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде и поддерживают ее в чистоте. Это очень красивый, очень интересный город. Также благодарю Беларусь за поддержку, оказываемую международной организации. Сейчас она переживает не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество.

ВОИС – международная организация, которая координирует сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация объединяет 192 государства. Беларуси она оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности.

# Интеллектуальная собственность # Александр Лукашенко # Фрэнсис Гарри # Фотофакт

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