В состав Миссии наблюдателей от СНГ на выборах-2024 войдут около 150 человек – Лебедев

Миссия наблюдателей от СНГ приступает к работе в преддверии единого дня голосования в Беларуси. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко вручил генеральному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву удостоверение международного наблюдателя № 1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приступил к работе и штаб миссии. Здесь будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей. Они изучат готовность избирательных комиссий, участков для голосования, ход агитационной кампании. За несколько дней до единого дня голосования в Беларусь прибудут краткосрочные наблюдатели, которые будут оценивать непосредственно избирательный процесс. Всего в состав Миссии наблюдателей от СНГ войдут около 150 человек.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ: Наши наблюдатели всегда руководствуются принципом невмешательства, принципом объективности. Не из каких-то слов: мне там кто-то что-то сказал. Как правило, мы стараемся строить оценки и выводы на основании личных наблюдений.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Готовим около 300 пакетов для аккредитации. Сколько их будет точно, пока трудно сказать, потому что процесс идет, постоянно поступает какая-то информация. Дело в том, что международные наблюдатели должны заполнить соответствующие анкеты, направить соответствующие письма, заявки, которые мы тоже обрабатываем здесь и готовим соответствующие аккредитационные удостоверения.

К этому дню 58 международных наблюдателей получили аккредитацию ЦИК. Для мониторинга электоральной кампании приглашены представители ШОС, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Союзного государства и индивидуальные эксперты, в том числе из стран Евросоюза.

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