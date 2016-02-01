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В Сочи 31 января прошла неформальная встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева

01 февраля 2016 10:37
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Беларусь и Россия договорились совместно преодолевать негативные экономические тенденции. Об этом шла речь 31 января на встрече Президента Александра Лукашенко с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в Сочи. Общение проходило в неформальной обстановке. Был затронут весь спектр вопросов двусторонних отношений.

Беседа строилась в продолжение телефонного разговора президентов Беларуси и России, состоявшегося 28 января. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев обсудили также итоги прошедших в Санкт-Петербурге 29 января переговоров премьеров двух стран. Тогда речь шла о состоянии товарооборота и путях наращивания объемов взаимной торговли.

В Сочи Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев затронули также вопросы сотрудничества стран в интеграционных объединениях, в частности, обсудили некоторые вопросы деятельности Евразийского экономического союза.

В Сочи Александр Лукашенко также опробовал горнолыжные трассы. И как сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства, Президент Беларуси проведет здесь краткосрочный отпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Дмитрий Медведев # Беларусь-Россия

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