В России есть чем бахнуть по центрам принятия решения, что камня на камне не останется – Лукашенко

Тема мира прозвучала 31 декабря и в общении журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре глава государства прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще один случай напомню. Помните, первые месяцы и даже недели, когда российские войска были в Киеве? И тогда католики, евреи, были два этих мощных клана впереди. Ох, надо заканчивать войну! И Путин говорит: да, надо заканчивать. По морде надавали друг другу, давайте остановимся. Да, Владимир Владимирович, надо вывести вот войска, и все, и мы замирились, мы остановились.

Остановились? Не остановились. То есть им верить нельзя было. Ну, может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир рядом, чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения, что Путин пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил – ничего подобного.

В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек, идем по нему. Но если кто-то не хочет, и будут такие провокации продолжать, чем это закончится, тоже понятно. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой. В России есть чем бахнуть по центрам принятия решения, что камня на камне не останется.