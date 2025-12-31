Лукашенко: насколько я был прав, когда предупреждал и предостерегал Путина

Тема мира прозвучала 31 декабря и в общении журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре глава государства прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
В ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать объект с использованием 91 ударного БПЛА. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня ночью я подумал о том... Я вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает, я говорю: ты куда? Ты что, не знаешь, у нас же БРИКС. Я говорю: ты что, собрался туда лететь? Такой дружеский, братский разговор старшему брату. Ты собрался туда лететь? Ну вот, просили, меня же там ждут.
Я говорю, ты что, война идет. Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные. Я говорю: и ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать. Полетел Лавров тогда. Ну, может, не потому, что я надавил, но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой деревенский разговор.
Наша разведка, молодцы, они в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне разговоров, сплетней Запада, что готовится террористический акт против Президента России. И я ему часто говорю: война идет, не надо туда летать. Если кому-то надо, они к тебе прилетят.
Александр Лукашенко:
Вот он позвал нас в Питер. Его ближайшие друзья прилетели туда. Прилетят и другие. И Си Цзиньпин прилетит, и с Ирана, и с других стран прилетят люди. Но надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя. Но, говорю, тебе виднее. Ты в этой сфере работал, это ваша сфера чекистская, тебе виднее. Какая-то была не беспечность, а потеря бдительности.
Я сегодня подумал о том, насколько я был прав, когда предупреждал его и предостерегал. Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина – все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом вам рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечными. Они обманывали, это он признает, постоянно.
Дикость, глупость, безумие! Лукашенко о попытке атаки на резиденцию Путина.