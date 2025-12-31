Лукашенко: насколько я был прав, когда предупреждал и предостерегал Путина

Тема мира прозвучала 31 декабря и в общении журналистов с Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разговоре глава государства прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. В ночь на 29 декабря Киев предпринял попытку атаковать объект с использованием 91 ударного БПЛА. Все беспилотники были уничтожены силами ПВО.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня ночью я подумал о том... Я вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает, я говорю: ты куда? Ты что, не знаешь, у нас же БРИКС. Я говорю: ты что, собрался туда лететь? Такой дружеский, братский разговор старшему брату. Ты собрался туда лететь? Ну вот, просили, меня же там ждут. Я говорю, ты что, война идет. Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные. Я говорю: и ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать. Полетел Лавров тогда. Ну, может, не потому, что я надавил, но я ему высказал свое мнение. Но это не просто был такой деревенский разговор. Наша разведка, молодцы, они в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне разговоров, сплетней Запада, что готовится террористический акт против Президента России. И я ему часто говорю: война идет, не надо туда летать. Если кому-то надо, они к тебе прилетят.