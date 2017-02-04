В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов

Новости Беларуси. В Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов. Этот шаг предпринят в рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил.

Своеобразный штаб полностью берёт на себя руководство процессом подготовки резервов и их боевого слаживания на всех полигонах.

Стрельбы ведутся и недалеко от Борисова. Состоялись успешные пуски управляемых противотанковых ракет и снарядов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:

В целом, хочу сказать, что подразделение показывает неплохие навыки. Твёрдая, хорошая оценка. Танкисты выполняли задачу вчера ночью. Все мишени поражены, все разбито. Оценка – хорошо. Сегодня выполняем упражнения с использованием управляемых ракет.

Комплексная проверка проводится чтобы выявить способность выполнять задачи в жёсткие временные сроки.

К тому же сложные зимние условия позволяют проверить технику и тыловое обеспечение.