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В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов

04 февраля 2017 18:10
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Новости Беларуси. В Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов. Этот шаг предпринят в рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил.

Своеобразный штаб полностью берёт на себя  руководство процессом подготовки резервов и их боевого слаживания на всех полигонах.

Стрельбы ведутся  и недалеко  от Борисова. Состоялись успешные пуски управляемых противотанковых ракет и снарядов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Александр Вольфович, командующий войсками Северо-западного оперативного командования:
В целом, хочу сказать, что подразделение показывает неплохие навыки. Твёрдая, хорошая оценка. Танкисты выполняли задачу вчера ночью. Все мишени поражены, все разбито. Оценка – хорошо. Сегодня выполняем упражнения с использованием управляемых ракет.

Комплексная проверка проводится чтобы выявить способность выполнять задачи в жёсткие временные сроки.

К тому же сложные зимние условия позволяют проверить технику и тыловое обеспечение.

# Александр Вольфович # Вооруженные силы Республики Беларусь

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