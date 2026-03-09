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Брали взятки за выбор поставщика. В Могилеве пресечена коррупционная схема

09 марта 2026 06:18
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В Могилеве оперативники пресекли коррупционную схему в сфере закупок. Установлено, что 53-летний руководитель отдела одного из предприятий ЖКХ получил деньги от директора коммерческой фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брали взятки за выбор поставщика. В Могилеве пресечена коррупционная схема-2

Наличные были «благодарностью» за выбор его компании при закупке спецодежды, инструментов и расходных материалов.

Брали взятки за выбор поставщика. В Могилеве пресечена коррупционная схема-4

Владимир Белоножко, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
В ходе оперативных мероприятий установлены еще два факта передачи директорам фирмы незаконных вознаграждений руководителям госорганизации Могилева за лоббирование его интересов.

Брали взятки за выбор поставщика. В Могилеве пресечена коррупционная схема-6

– Что он вам передал? 
– Конверт. 
– Что в конверте было? 
– Предположительно, деньги. 
– За что получили деньги эти? 
– Поставленный товар.

Владимир Белоножко:
Общая сумма переданных денежных средств превысила 20 тысяч рублей.

По фактам взяточничества следователи возбудили уголовные дела. В МВД подчеркивают: работа по выявлению системных проявлений деловой коррупции продолжается, а подобные схемы остаются в зоне особого внимания правоохранительных органов.

# МВД Беларуси

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