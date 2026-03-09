Брали взятки за выбор поставщика. В Могилеве пресечена коррупционная схема

В Могилеве оперативники пресекли коррупционную схему в сфере закупок. Установлено, что 53-летний руководитель отдела одного из предприятий ЖКХ получил деньги от директора коммерческой фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилеве оперативники пресекли коррупционную схему в сфере закупок. Установлено, что 53-летний руководитель отдела одного из предприятий ЖКХ получил деньги от директора коммерческой фирмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наличные были «благодарностью» за выбор его компании при закупке спецодежды, инструментов и расходных материалов.
Владимир Белоножко, начальник УБЭП УВД Могилевского облисполкома:
В ходе оперативных мероприятий установлены еще два факта передачи директорам фирмы незаконных вознаграждений руководителям госорганизации Могилева за лоббирование его интересов.
– Что он вам передал?
– Конверт.
– Что в конверте было?
– Предположительно, деньги.
– За что получили деньги эти?
– Поставленный товар.
Владимир Белоножко:
Общая сумма переданных денежных средств превысила 20 тысяч рублей.
По фактам взяточничества следователи возбудили уголовные дела. В МВД подчеркивают: работа по выявлению системных проявлений деловой коррупции продолжается, а подобные схемы остаются в зоне особого внимания правоохранительных органов.