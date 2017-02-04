Я хочу, чтобы увидели в Беларуси независимое государство: Александр Лукашенко об отношениях с Западом

Счастливым обладателем трактора или другой продукции с ярлыком «Сделано в Беларуси» не так-то просто стать жителям западных стран. По разным причинам. Одна из них – трудности входа на европейский рынок. Да и в любой другой стране конкуренция серьезнейшая и особо белорусскую продукцию не ждут – надо пробиваться. Вот что сказал об этом Президент Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Правильно разобравшись в Беларуси, оценив ее, повернулись лицом к стране. У нас много есть задумок. Даже в санкционные времена мы с вами работали. Сколько мы взяли там кредитных ресурсов, сколько мы закупили там оборудования, особенно для деревообработки, для других предприятий. И сегодня нефтеперерабатывающие предприятия мы модернизируем за этот счет. Дороговатые все-таки там были кредиты. Они и сейчас недешевые. Мы бы очень хотели, чтобы мы перешли на открытый диалог и договорились, нарисовали некую дорожную карту с немцами, как жить будем дальше. Нам нужны новейшие технологии, энергосберегающие, ресурсосберегающие, мы готовы в этом направлении работать. Более того, надо садиться и договариваться. А вообще много деловых кругов появилось в Беларуси. И мы сейчас вели и ведем с ними переговоры по созданию новых предприятий.

Я хочу, чтобы вы увидели в Беларуси суверенное, независимое государство, больше ничего от Запада не хочу. Если вы думаете, что Лукашенко развернулся и пошел на Запад – это для наивных. Я даю себе отчет: никто меня в Германии не ждет, я абсолютно никому там не нужен. Точно так, как и Беларусь с каким-то конкурентным товаром тоже не нужна. Там есть Германия, Франция.

Давайте хоть нормальные отношения поддерживать. И решать те проблемы, с которыми вы столкнулись. Может, мы вам будем в чем-то полезны? Я литовцам говорю: чего вы воюете против нас? Мы же не ерепенились и сейчас не кричим, что у вас опасная Игналинская станция, которую вы закрываете. Не дай бог что случится, это же самая худшая станция в мире. Очень много людей из Литвы готовы приехать и переезжают к нам работать. Для нас – благо. Нам нужны крепкие специалисты, которые имеют опыт работы. И самое главное – давай произведем электроэнергию на ней. У вас же дефицит. Мы вам продадим по нормальным ценам. Смотрят – понимают, соглашаются. А потом в СМИ, на публике начинают политизировать этот вопрос.

Это политика. Надо просто отбросить и забыть. Экономика свое дело сыграет. Когда появится дешевая электроэнергия, тогда мы с ними договоримся.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь