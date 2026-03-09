Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «КБ Радар» с 20-летием со дня образования предприятия

От разработки до производства. Более 900 изделий поставлено в Вооруженные Силы и силовые ведомства Беларуси и иностранных государств. Продукция известна более чем в 20 странах. «КБ Радар» 9 марта отмечает 20-летие со дня создания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» не только разрабатывает, но и производит и поставляет заказчикам комплексные решения в области радиолокации. Благодаря использованию новейших цифровых технологий и передовых конструктивно-технологических решений, средства радиолокационного обнаружения и распознавания воздушных целей компании по своим характеристикам соответствуют лучшим мировым образцам радиолокационной техники. Руководителей, работников и ветеранов предприятия поздравил Президент Беларуси.