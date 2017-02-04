Это чисто политический выпад: Президент Беларуси прокомментировал реакцию России на введение пятидневного безвизового режима

И вновь важнейшая тема, к которой Александр Лукашенко, несколько раз возвращался по ходу «Большого разговора». С нее мы начали – отношения Беларуси и России на сегодняшнем этапе. И последний повод – введение Россией пограничной зоны. Формально это сделано как реакция на решение Беларуси открыть безвизовый въезд в страну на пять дней через минский аэропорт. Вот что сказал Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Якобы для защиты границ России. Да, против терроризма надо бороться. Но если взять Беларусь и Россию – кто террористически более опасен? Вопрос риторический. Но мы же не закрыли границу. И когда с Кавказа люди хлынули в Польшу, помните? Поляки их позвали. Они туда приехали, чеченцы там и другие – они их выкинули на нашу территорию, целый состав. Тысячу человек. Мы их обогрели, мы их приняли, разместили, накормили, помыли в Бресте. Они там рожали и моим именем называли детей.

Что это за пограничная зона – 30 километров? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже, чем мы. И у них есть, где защищать границу и надо защищать. Это, я считаю, чисто политический выпад. Вот эта пограничная зона в ответ на то, что Лукашенко подписал указ о безвизовом съезде через национальный аэропорт людей. Все бы было ничего, только вот этот приказ они приняли на месяц раньше. Чем мы ввели без виз.

Нас начали упрекать, но даже не поинтересовались хронологией. В конце декабря прошлого года они подписали этот приказ. А у нас с июля будет введен этот безвизовый режим, подписали мы его в январе, я подписал указ.

Я считаю, если Президент пограничник и вся его семья, дети были пограничниками и граница плохо оборудована или охраняется – это унижение меня самого. И так как мы относимся к границе и как служим на границе и обеспечиваем безопасность России, в России трудно найти такие места. Тем более я знаю советскую границу, ныне российскую.

Почему кого-то настораживает, что мы отменили визы для граждан каких-то стран. Ну не хотим мы, чтобы они у нас спрашивали разрешения, приехать или не приехать, визу получать и платить деньги.

Не хотим – приезжайте. Мы считаем, что от приезда их к нам получим больше. Они заплатят деньги. Тем более мы себя позиционируем как центр всей цивилизации. Так как же центр может быть изолирован?

Но самое главное – не в этом. Пускай это демагогия, что я сказал. Главное состоит в том, что мы разрешили приехать людям на пять дней без визы через аэропорт. И какая это угроза национальной безопасности России? Все осталось, как раньше. Ты приезжаешь (с визой или без визы, неважно), паспорт посмотрели, нажали в компьютере кнопку. Список есть тех, чье пребывание в Беларуси и России нежелательно. Единый союзный список.

Мы ни в коем случае не пойдем на поводу у Россиян. Россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую. Они, может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия и тем самым как-то наших братьев-россиян ограничивали в передвижении на нашей границе, но мы на это никогда не пойдем. Они нам не враги, не противники, это наши братья, наши россияне. Как ездили сюда, так и будут ездить.

Чем мы располагаем, тем и гордимся. Если человек приедет и увидит то, чем мы гордимся, хорошо. Есть у нас и замки, и дар божий – природа, и люди наши доброжелательные, которые тебя всегда (особенно русского человека) накормят, напоят. Это наше главное достояние.

А что туристу надо? Туристу надо, чтобы он приехал сюда, увидел что-то для себя новое. Как и любая страна, мы чем-то гордимся. Я горжусь своей страной, первой, суверенной, независимой. Многие говорят: а что это за страна – Беларусь? Вот они приедут и увидят. На чемпионате мира побывали тысячи людей. С хорошим настроением и впечатлением уехали. Дело ведь не столько в объектах, а страна, которую ты показываешь – это люди и дар божий, что он тебе в этой стране дал.

Есть что посмотреть и в Беловежской пуще, и в Березинском биосферном заповеднике, побывайте на Нарочи. У меня есть там деревянный дом. Могу дать ключи, поезжайте, побудьте там. Советую летом, это все-таки север Беларуси.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь