Ко Дню Конституции. Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске. Главными участниками станут 14-летние юноши и девушки из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 марта 25 человек получат паспорта. Документы вручат председатель Конституционного Суда Сергей Сивец и первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Подростки также получат символические подарки – брендированный бокс с Конституцией, Государственным флагом и спилс-карту Беларуси.
Патриотическая инициатива проводится с 2004 года и стала одной из значимых молодежных традиций. Торжественное вручение паспорта подчеркивает переход подростков во взрослую жизнь и их ответственность перед государством и его законами. День Конституции Беларусь отмечает 15 марта. Основной закон определяет основы государственной власти, гарантирует права и свободы граждан и играет важную роль в формировании национальной идентичности. Мероприятия акции пройдут с 9 по 15 марта во всех регионах страны.