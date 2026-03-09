Ко Дню Конституции. Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске. Главными участниками станут 14-летние юноши и девушки из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 марта 25 человек получат паспорта. Документы вручат председатель Конституционного Суда Сергей Сивец и первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский. Подростки также получат символические подарки – брендированный бокс с Конституцией, Государственным флагом и спилс-карту Беларуси.