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Совсем скоро в Беларусь с зимовки вернутся аисты

09 марта 2026 06:48
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Совсем скоро в Беларусь с зимовки вернутся аисты – птицы, которые издавна считаются символом мира и благополучия. По народным поверьям, если они свили гнездо на крыше дома, в нем обязательно поселится счастье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весна вступает в свои права, и в страну уже прилетели журавли, гуси, жаворонки, скворцы и чибисы. Аисты – следующие. Большинство птиц уже покинули места зимовки и направляются на родину. Обычно первые появляются в последней декаде марта, но сроки зависят от погоды, маршрута и состояния самих птиц. Более сильные возвращаются раньше, но затяжная зима может задержать их путь. 

Совсем скоро в Беларусь с зимовки вернутся аисты-2

Зимуют белорусские аисты в Южной и Восточной Африке – от Египта и Судана до Танзании, Зимбабве и ЮАР. Летят через Польшу, Украину, Балканы и Турцию, стараясь держаться побережья. Первыми в Беларусь возвращаются самцы – они готовят гнезда, старые или новые. Самки прилетают позже.

В 2025 году энергетики оборудовали более 200 безопасных платформ для гнездования на линиях электропередачи. В 2026 году еще около 100 таких «квартир» появится в Гомельской области.

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