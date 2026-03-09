Совсем скоро в Беларусь с зимовки вернутся аисты – птицы, которые издавна считаются символом мира и благополучия. По народным поверьям, если они свили гнездо на крыше дома, в нем обязательно поселится счастье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весна вступает в свои права, и в страну уже прилетели журавли, гуси, жаворонки, скворцы и чибисы. Аисты – следующие. Большинство птиц уже покинули места зимовки и направляются на родину. Обычно первые появляются в последней декаде марта, но сроки зависят от погоды, маршрута и состояния самих птиц. Более сильные возвращаются раньше, но затяжная зима может задержать их путь.