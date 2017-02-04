Заработная плата, пенсии могут быть повышены только за счёт эффективной работы экономики: Президент ответил на важные для белорусов вопросы

Новости Беларуси. Большой разговор с Президентом – небывалый резонанс в обществе. Встреча Александра Лукашенко с представителями средств массовой информации и экспертами – остаётся в топе новостей.

Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнёрские отношения с дружескими странами.

За более чем 7 часов – это рекордная по продолжительности подобная встреча – звучали откровенные ответы на самые различные вопросы. Причём, как успели заметить аналитики, высказывания Президента были наполнены неподдельной искренностью и любовью к своей стране. Политологи и экономисты комментируют и темы, поднятые Президентом.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Президент сказал, что единственный у нас 2016 год был, когда получилось, что производительность труда опережала заработную плату. Так и должно быть.

Правильно говорил, что рабочие места должны создаваться, но опять-таки, чтобы создавать рабочие места нужно знать, какой капитал, какие инвестиции к нам придут,

в какие отрасли будут вкладывать. Соответственно, заранее рабочую силу настраивать на эти сферы.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Беларусь и экономически, и геополитически, как и Россия, очень сильно взаимосвязаны с друг другом. Является членом и Евразийского экономического пространства. Свободное движение товаров, капиталов, межнациональные органы созданы, структуры.

Всё это не может в одночасье быть перечёркнуто какими-то экономическими нюансами.

Откровенные ответы на вопросы и открытость. Такое послевкусие отметили все, кто следил за большим разговором с Президентом. Причем, за непротокольным, круглым столом были подняты актуальные темы, которые затрагивают каждого белоруса. Строительство новых детских садов и больниц, загруженность детей в школе, вопросы трудоустройства, налогов, а также повышения пенсий и заработных плат.

Отвечая на самый актуальный вопрос, Александр Лукашенко подчеркнет: заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заработная плата и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественнее и продадим по более высокой цене. Есть второй путь: можно у кого-то одолжить, отобрать, взять. Но это не наш путь.

Заработная плата, пенсия могут быть повышены только за счёт эффективной работы экономики.

Больше произведём, продадим, получим валюту, наша экономика открыта. 50% примерно, 45% точно произведённого мы продаём за пределы страны. И в этом вся наша жизнь. За то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему госпроизводству – это энергоносители, сырьё, материалы и то, чего у нас не хватает, но за счёт чего работает экономика. И это в первую очередь. Если мы это не купим, то завтра и этой зарплаты не будет.

Производительность труда не должна быть ниже заработной платы.

Все должно соотноситься. Не я это придумал. Вы можете, так противоречие – Президент сказал о 500 долларах в будущем году, но 500 долларов средняя зарплата в стране – это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы с вами создали. Всё остальное – не запрещается, приветствуется – тысяча, две тысячи. Кто сколько заработает.

По-настоящему разнообразный был и состав участников встречи. К разговору были приглашены не только журналисты, как отечественные, так и зарубежные, но и эксперты – политологи, экономисты.

Неудивительно, что одним из первых прозвучал вопрос об отношениях с давним другом и партнером – Россией.

Газовая и продовольственная тема весь 2016 год не сходили с полос новостных лент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны понимать, пока я Президент ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать чётко. Эти обострения, они же не впервой.

Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня.

Это уже привычка такая. Хоть после таких конфликтов, пусть непублично, но мне всегда говорили: да, мы погорячились и так далее. Ну разве не погорячились? Зачем хвататься за живое. Мы все ровно найдём выход.

Декрет об иждивенцах, многовекторность белорусской внешней политики, жилищные льготы, ценообразование, ЖКХ, актуальные вопросы образования и спорта. Дискуссия получилась действительно масштабной, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.