Новости Беларуси. Новые подходы в развитии аграрного комплекса. В Правительстве разработан ряд мер по повышению эффективности работы АПК. Созданная по поручению Президента межведомственная рабочая группа сейчас работает в регионах.

Вице-премьер Михаил Русый 14 мая встретился с руководителями районов и аграриями Минской области. Речь шла о повышении эффективности работы сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Чем больше выручка на одного работающего, меньше затраты, тем выше доходность, рентабельность и заработная плата всех, поэтому самое главное — произвести, выгодно продать, снизить затраты и получить свою заработную плату. Мера ответственности должна быть очень жесткой. С другой стороны, мы должны создать условия, чтобы люди нормально могли продать свою продукцию по достойным ценам (если мы хотим дешевле, должны продумать, как ее скомпенсировать).

Обновлено в 19.30 17.05.2014

Низкая дисциплина в некоторых СПК, не соблюдения технологических процессов и, как следствие, низкая рентабельность, а также финансовая задолженность и не подъемные кредиты. Таковы выводы, сделанные межведомственной рабочей группой по решению проблемных вопросов АПК, созданной по поручению Президента. 17 мая она завершила работу на местах. Последнюю встречу с руководителями хозяйств и районов Гродненской области провёл вице-премьер Михаил Русый в Волковысском районе.

Принято решение не списывать долги, ужесточить дисциплину в хозяйствах и привлекать инвесторов.

Координально должна измениться система госзаказов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Абсолютно новые подходы при формировании государственного заказа. Он должен быть привлекательным. Государство определяет, какой необходим вид товара, продукции, оно выставляет приемлемые цены. Люди на конкурсной основе приходят, получают деньги. Изменили мы и подходы к оплате — оплата только деньгами.