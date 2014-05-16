Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства и митрополит Филарет тепло пообщались, обменялись подарками и зажгли свечи в домовом храме в честь Собора Белорусских святых.

Владыка Филарет личность легендарная. В конце 1970-х прошлого столетия назначен митрополитом Минским. За свои заслуги удостоен звания Героя Беларуси, награжден Орденом Франциска Скорины. Он стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. За 35 лет служения в стране образованы епархии, новые монастыри, духовные школы. Кроме того, установлен доброжелательный и конструктивный диалог православной церкви с государством и общественными организациями.

К слову, в конце прошлого года Священный Синод удовлетворил прошение Патриаршего Экзарха всея Беларуси в связи с достижением им 75-летнего возраста и разрешил уйти Владыке Филарету на заслуженный отдых.