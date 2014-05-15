Новости Беларуси. Представители Беларуси примут участие в наблюдении за предстоящими выборами в Украине как в национальном качестве, так и по линии региональных организаций. Об этом сообщили 15 мая журналистам во внешнеполитическом ведомстве нашей страны.

Президентские выборы в Украине пройдут 25 мая.

Планируется, что белорусские наблюдатели вылетят уже 23 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Самостоятельное определение дальнейшего направления своего развития – это неотъемлемое суверенное право украинского народа. Выборы – это лучшая, наиболее приемлемая и демократичная форма реализации такого права. Полагаем, что в сложившейся ситуации Украине крайне необходима стабильная власть, легитимность которой будет базироваться на результатах выборов. Вместе с тем важно, чтобы возможность для свободного волеизъявления имели граждане всех регионов страны.