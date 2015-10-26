В Польше прошли парламентские выборы, в Украине – местные

Новости Украины, Польши. В Украине подводят первые итоги местных выборов, в Польше — парламентских. Уже известно, что в польском сейме теперь будут только правые партии. А вот избирательная компания в Украине вошла в историю низкой явкой и множеством скандалов. Среди кандидатов нашлось место даже утке. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ следил за событиями у наших соседей.

Эти парламентские выборы в Польше – событие историческое. На смену правящей коалиции, а центристы из партии «Гражданская платформа» у руля 8 лет, пришли консерваторы. По предварительным результатам «Закон и справедливость» набирает более 39 процентов голосов. Лидер движения Ярослав Качиньский подчеркивает, что никакого политического преследования оппонентов не будет.

Ярослав Качиньский, председатель партии «Закон и справедливость» (Польша):

Не будет ни отрицательных эмоций, ни личных игр или сведения счетов. Мы не будем говорить плохо о тех, кто проиграл, даже если они несут ответственность за их собственное падение, и они это заслужили.

При таком соотношении сил за консерваторами более половины мест в парламенте. Следует отметить, что в польском сейме теперь будут заседать только правые. И впервые не будет представителей левых сил. Не всем полякам по нраву грядущие перемены.

Януш Садовский, пенсионер (Польша):

Я думаю, что «Закон и справедливость» не должны приходить к власти, потому что они слишком радикальные. Но не знаю, насколько реально моим пожеланиям сбыться.

А вот выборы в местные советы в Украине обнадёжили не всех. Завсегдатай электоральных компаний Дарт Вейдер так мэром Киева и не стал, зато память о себе увековечил. Другой выдвиженец – утка. Она перед очередным отлётом на юг решила время с пользой провести.

Этот избиратель так же на чью-то «утку» попался. На участке для голосования обнаружил, что в бюллетене партия, за которую пришел отдать свой голос, отсутствует. Возмутился и решил обманщиков наказать.

На одних участках бюллетеней оказалось в избытке, а в Мариуполь, Красноармейск и Сватов их вовсе привезти забыли. Расстроились местные жители и решили.

Избиратель:

Выборы, я считаю, пока нам не нужны.

Виталий Кличко, глава Киевской городской государственной администрации (Украина):

Я призываю всех быть активными, быть небезразличными, принимать участие в постройке нашего государства.

Кто, если не сами выдвиженцы, должны народ на выборы приглашать. Пестрит интернет «селфи» из кабинок, снимками «галочек» напротив своей фамилии. Впрочем, насмотрелась жена на это всё и решила мужа на выборы не пускать. Случай этот оказался не единичным, а явка по стране не превысила и 46 процентов. Окончательные же результаты выборов в обеих странах будут подведены уже завтра.