Делегация чешских депутатов прибыла в Минск

Новости Беларуси. Чешский капитал все более охотно приходит в Беларусь. Рост экономического интереса к нашей стране происходит на фоне активизации политического диалога между государствами. Очередной шаг – укрепление парламентского сотрудничества.

26 октября в Палате представителей принимали делегацию чешских депутатов. Большинство из них входит в межпарламентскую группу «Чехия – Беларусь».

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Чехия является нашим важным партнером в Европейском союзе, так как она входит в интеграционное образование Европейский союз, а мы – в Евразийский экономический союз. И нам важно наладить такие отношения по продвижению наших интересов в Европейский союз и интересов Чехии – в Евразийском экономическом союзе. Поэтому тем для обсуждения у нас немало.

Зуска Бебарова-Руйброва, председатель комитета по петициям Палаты депутатов Парламента Чешской Республики:

У нас в прошлом не было никаких соревнований кроме хоккея. В хоккее мы стоим каждый на своей стороне, но кажется, что уже наши предприятия нашли путь в Беларусь. Надо это повысить как-то на политический уровень.

Гости также посетят Конституционный суд и Министерство иностранных дел. Запланированы и поездки в регионы. Так, в Минской области делегация посетит одно из предприятий переработки, где реализуется совместный белорусско-чешский проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.