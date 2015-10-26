Ученые Беларуси и Вьетнама обсудили совместные разработки и перспективные направления

Новости Беларуси. Белорусско-вьетнамские беспилотники над джунглями и новые проекты в космической сфере. 26 октября научная элита двух стран в Национальной академии наук обсудила совместные разработки и перспективные направления.

Исследователи из Беларуси и Вьетнама объединили свои умы два года назад, именно тогда и появились совместные лаборатории. В них работают над созданием диагностического оборудования, проектами в космической сфере и лазерной физике. Также Вьетнам заинтересован в технологиях белорусских ученых по охране окружающей среды.

Планируется создать еще две совместные лаборатории. Благодаря им скоро в нашей стране можно будет купить чай из вьетнамских лекарственных трав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

У нас с вьетнамскими учеными установились очень неплохие отношения и хорошее сотрудничество. Мы создаем совместное производство беспилотной техники, выполнены первые проекты, поставлена техника, обучаются специалисты. У нас есть неплохие результаты в области химии, химии новых материалов: это и очистка воды, и подготовка новых материалов на базе сырья во Вьетнаме. И сейчас создается лаборатория по использованию биоресурсов, фитопрепаратов для производства лекарстве6нных средств.

Также сегодня в Минске перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере обсудили представители деловых кругов. Товарооборот между Беларусью и Вьетнамом в год достигает 200 миллионов долларов. В эту азиатскую страну поставляются калийные удобрения, молочная продукция и техника. Белорусский трактор изображен даже на одной из денежных купюр Вьетнама.

Зионг Хоанг Минь, заместитель директора департамента Европейского рынка Министерства промышленности и торговли Вьетнама:

Сейчас, как вы знаете, сотрудничество между Вьетнамом и Республикой Беларусь идет в хорошем темпе, мы будем поднимать торговый оборот и инвестиционные отношения на новый уровень и качественный уровень, который должен соответствовать нашему потенциалу.