Новости Беларуси. Беларусь рассматривает ООН как универсальную организацию для решения ключевых вопросов современности. Об этом 26 октября заявили в Совете министров на встрече с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Отношения Беларуси и ООН носят самый тесный характер. Наша страна видит центральную роль организации в обеспечении устойчивого социально-экономического развития во всех уголках планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джихан Султаноглу, помощник генерального секретаря ООН:

Беларусь, являясь страной-учредителем Организации Объединенных Наций, играет особую роль в ООН. Точно так же, как и ООН играет особую роль в жизни Республики Беларусь. Наше сотрудничество продолжается на протяжении нескольких десятилетий. И оно показывает очень хорошие результаты. Поэтому мы уверены, что и цели устойчивого развития будут успешно реализованы в вашей стране.