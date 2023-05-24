Савиных: «Если цветная революция в Турции будет организована, она может быть организована только внешними силами»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
На неделе состоялось заседание ОДКБ, Президент Беларуси часть своей речи посвятил и международной безопасности.
Лукашенко: «Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений» – подробности здесь.
Надежда Сасс:
С учетом того, что Североатлантический альянс расширяется, мы можем предположить, что своего рода революционные настроения в Турции могут вылиться в определенные протесты. Как вы считаете, НАТО готово пережить цветную революцию, которую они очень любят организовывать в других странах, на своей же территории?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если цветная революция в Турции будет организована, она может быть организована только внешними силами, это будет явный индикатор, сигнал истерики, растерянности, которая царит у руководства стран коллективного Запада. Потому что никогда в истории таких ситуаций не было. Я не хочу прогнозировать такого рода события, поскольку это практически невозможно. Посмотрим, времени осталось не так много. А что касается ОДКБ, то я убежден, что это очень серьезный оборонный блок, который в условиях уже состоявшегося расширения НАТО является гарантом обеспечения безопасности всех своих членов и права на будущее. В этой связи хотел бы отметить участие в этом саммите представителей иранской делегации, это тоже сигнал, который говорит о том, что ОДКБ всерьез воспринимают другие важные игроки на евразийском континенте. Это вне всякого сомнения сигнал стабилизации и консолидации тех сил, которые не хотели бы продолжения войны.
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