Савиных: «Если цветная революция в Турции будет организована, она может быть организована только внешними силами»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

На неделе состоялось заседание ОДКБ, Президент Беларуси часть своей речи посвятил и международной безопасности.

Лукашенко: «Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых вооружений» – подробности здесь.

Надежда Сасс:

С учетом того, что Североатлантический альянс расширяется, мы можем предположить, что своего рода революционные настроения в Турции могут вылиться в определенные протесты. Как вы считаете, НАТО готово пережить цветную революцию, которую они очень любят организовывать в других странах, на своей же территории?