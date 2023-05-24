«Турецкие граждане всегда умели находить правильный курс». Как будет развиваться страна после выборов?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:

Мы не можем прогнозировать со стопроцентной уверенностью, мы все достаточно хорошо знаем и любим Турцию, много лет сотрудничаем с ней, но нам остается ждать, смотреть, уповая на мудрость турецкого народа, на мудрость истории. Кто бы что ни говорил, вся политика Турции ХХ и XXI века – это политика и открытых дверей, лавирования между странами Запада и странами Востока. Я глубоко уверена, что какой бы кандидат ни победил, в целом внешнеполитический курс Турции будет продолжен просто потому, что такова логика истории. Такова логика развития исторических событий, которые мы наблюдаем за всю историю существования современной Турецкой Республики.