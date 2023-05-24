«Турецкие граждане всегда умели находить правильный курс». Как будет развиваться страна после выборов?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
Мы не можем прогнозировать со стопроцентной уверенностью, мы все достаточно хорошо знаем и любим Турцию, много лет сотрудничаем с ней, но нам остается ждать, смотреть, уповая на мудрость турецкого народа, на мудрость истории. Кто бы что ни говорил, вся политика Турции ХХ и XXI века – это политика и открытых дверей, лавирования между странами Запада и странами Востока. Я глубоко уверена, что какой бы кандидат ни победил, в целом внешнеполитический курс Турции будет продолжен просто потому, что такова логика истории. Такова логика развития исторических событий, которые мы наблюдаем за всю историю существования современной Турецкой Республики.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Когда я работал в Турции, у меня было ощущение, что Турция – это постоянно пульсирующее пространство, своего рода хаос восточного базара, в котором тем не менее турецкие граждане всегда умели находить правильный курс. Курс, который отвечал интересам и их лично, и их страны. Мне кажется, что Турция – это страна, которая очень хорошо чувствует свои корни, которая хотела бы обеспечить благополучие для своих граждан. Они сделают все от них зависящее, чтобы этого добиться. И ресурсы для этого именно, не для создания какой-то сверхдержавы, а для обеспечения будущего Турции у них есть.
Надежда Сасс, СТВ:
Результаты выборов мы узнаем в ночь с 28 мая на 29 мая. Это особая дата для Турции, это день падения Константинополя. Назначая выборы, турецкие власти, наверное, предполагали, что результат придется на эту дату. Ведь 29 мая 1453 года турки сокрушили Византию, но не имперскую идею. Покоритель города на берегах Босфора султан Мехмед II сразу после победы взял себе титул Кайзер-и-Рум, что означает «Цезарь Рима». И этим титулом очень дорожили османские императоры, считавшие себя наследниками Римской империи. Имперская идея вновь витает над бухтой Золотой Рог, современная Турция все больше претендует на статус великой державы. Стамбул вновь желает быть Царьградом, городом царей или цезарей, корень у этих слов один. Получится ли?
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