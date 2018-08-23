В обновленном правительстве распределили обязанности: рассказываем, кто за что будет отвечать
Новости Беларуси. Так, премьер-министр Сергей Румас непосредственно руководит работой Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На его контроле вопросы внутренних и иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности и юстиции.
Его первый заместитель, Александр Турчин, курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, координирует внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность.
Вице-премьер Игорь Ляшенко отвечает за развитие промышленности, в том числе и оборонной сферы. В его компетенции также энергетический комплекс и формирование баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства.
Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев ответственный за вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций.
Игорь Петришенко сосредоточится на социальных вопросах: образование, здравоохранение, спорт, социальная защита. К тому же он будет представлять Беларусь в интеграционных объединениях.
Михаил Русый курирует развитие агропромышленного комплекса.