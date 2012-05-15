Прямой эфир

В Москве открываются саммиты глав государств СНГ и ОДКБ

15 мая 2012 05:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Александр Лукашенко с рабочим визитом в Российской Федерации. Глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и СНГ, которые пройдут в Москве.

В Москве центральной темой переговоров лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности станет международная обстановка. Ожидается, что президенты примут декларацию с общей оценкой происходящих в мире актуальных событий. Речь в первую очередь о безопасности государств организации, об анализе существующих сегодня вызовах и угрозах извне.

Разговор пойдет и непосредственно о работе ОДКБ – эффективности военно-политического блока и дальнейших перспектив его развития.

Внеочередная сессия – юбилейная, поэтому, конечно, стоит ожидать и подведения своеобразных итогов деятельности Организации за 10 лет существования.

Здесь же состоится неформальный саммит стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду характера встречи, что называется, «без галстуков», фиксированной повестки дня нет, однако участники намерены обсудить главные направления и перспективы дальнейшего многопланового развития Содружества. Акцент, скорей всего, будет сделан  на вопросах сотрудничества  национальных экономик стран-участниц СНГ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
13 мая 2012 17:55

Посол Германии в Беларуси: Меня всегда трогает то, как белорусы через 67 лет после войны относятся к немцам

13 мая 2012 13:27

Двухдневный официальный визит президента Казахстана в Беларусь начинается 13 мая

Игорь Шуневич назначен министром внутренних дел Республики Беларусь
12 мая 2012 15:16

Игорь Шуневич назначен министром внутренних дел Республики Беларусь