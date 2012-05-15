В Москве открываются саммиты глав государств СНГ и ОДКБ

Президент Александр Лукашенко с рабочим визитом в Российской Федерации. Глава государства примет участие в саммитах ОДКБ и СНГ, которые пройдут в Москве.

В Москве центральной темой переговоров лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности станет международная обстановка. Ожидается, что президенты примут декларацию с общей оценкой происходящих в мире актуальных событий. Речь в первую очередь о безопасности государств организации, об анализе существующих сегодня вызовах и угрозах извне.

Разговор пойдет и непосредственно о работе ОДКБ – эффективности военно-политического блока и дальнейших перспектив его развития.

Внеочередная сессия – юбилейная, поэтому, конечно, стоит ожидать и подведения своеобразных итогов деятельности Организации за 10 лет существования.

Здесь же состоится неформальный саммит стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ввиду характера встречи, что называется, «без галстуков», фиксированной повестки дня нет, однако участники намерены обсудить главные направления и перспективы дальнейшего многопланового развития Содружества. Акцент, скорей всего, будет сделан на вопросах сотрудничества национальных экономик стран-участниц СНГ.