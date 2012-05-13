Прямой эфир

Двухдневный официальный визит президента Казахстана в Беларусь начинается 13 мая

13 мая 2012 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 мая начинается двухдневный официальный визит президента Казахстана в Беларусь. Ожидается, что самолет Нурсултана Назарбаева вечером приземлится в Национальном аэропорту Минск.

Планируется, что завтра Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев  обсудят итоги и перспективы взаимодействия двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – вопросы развития экономического сотрудничества и торговых связей как на двусторонней основе, так и в рамках Единого экономического пространства.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Шуневич назначен министром внутренних дел Республики Беларусь
12 мая 2012 15:16

Игорь Шуневич назначен министром внутренних дел Республики Беларусь

11 мая 2012 10:45

Мясникович: За каждым членом Правительства в течении месяца будут закреплены проблемные предприятия

09 мая 2012 11:32

Лукашенко: Американцы просто пронизаны патриотизмом. Мы должны быть еще большими патриотами