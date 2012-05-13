Двухдневный официальный визит президента Казахстана в Беларусь начинается 13 мая

Новости Беларуси. 13 мая начинается двухдневный официальный визит президента Казахстана в Беларусь. Ожидается, что самолет Нурсултана Назарбаева вечером приземлится в Национальном аэропорту Минск.

Планируется, что завтра Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудят итоги и перспективы взаимодействия двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – вопросы развития экономического сотрудничества и торговых связей как на двусторонней основе, так и в рамках Единого экономического пространства.