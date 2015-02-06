В Москве начались переговоры Меркель и Олланда с Путиным

Новости Украины. Украина вновь в центре мирового внимания. Переговоры по ситуации на юго-востоке этой страны 6 февраля проходят в Москве. Там встречаются президенты России, Франции, а также канцлер Германии. Переговоры будут основываться на минском меморандуме, подписанном 5 сентября 2014 года, как наиболее результативном. Минский меморандум лег в основу плана мирного урегулирования конфликта в Украине. О его значимости не раз говорили мировые лидеры. 6 февраля в Москве переговоры продолжаются. За ними, как и за ситуацией в самой Украине следят наши корреспонденты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Переговоры, которые журналисты окрестили как «Минск Плюс», уже начались. Пока никаких официальных заявлений не было. Как показывает практика, проведение подобных переговоров в нашей столице — политики хранят обет молчания до победного конца.

Уже 5 февраля западноевропейские лидеры сделали несколько заявлений, которые и зададут тон московским переговорам. Франсуа Олланд и Ангела Меркель подчеркнули, что в основу переговоров лягут минские договоренности от 5 сентября 2014 года — это тот самый первый и наиболее результативный раунд переговоров. Принципиальное значение минскому меморандуму придает и Петр Порошенко, и Владимир Путин. Они неоднократно акцентировали на этом внимание.

Ольга Коршун, СТВ:

У меня в руках текст, не побоюсь этого слова, исторического документа, который подписали в Минске 5 сентября 2014 года. Минский протокол включает 12 пунктов, в том числе пункт об обмене пленными и о заключении перемирия. Именно в Минске начали писать историю мирного урегулирования конфликта на Донбассе — и это только первая ее страница .

Арсений Сивицкий, политолог:

Встреча в Москве, которая сейчас проходит, скорее всего посвящена именно обсуждению этой дорожной карты реализации конкретных положений минских договоренностей, поэтому от них никуда не уйти. На сегодняшний день это безальтернативный вариант.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Надо полагать, что минские встречи окажутся центральными в этой ситуации по целому ряду причин. Когда говорят о минских встречах, в первую очередь обсуждают результат этих переговоров. В то же время не надо забывать и об организации всех мероприятий, которые были. Здесь никаких вопросов ни у одного из участников нет.

Кстати, последняя встреча контактной группы прошла в Минске в 31 января. Ситуацию в Украине широко обсуждают в нашей стране. Во время открытого диалога Александра Лукашенко с журналистами к украинской теме обращались не раз. Глава государства отметил, что Беларусь выполнила все просьбы заинтересованных сторон по поводу предоставления площадки для переговоров. И пока минский формат – один из самых результативных.

Ольга Коршун, СТВ:

Моя коллега Ольга Петрашевская находится сейчас в Киеве. Она уж точно знает, что там интересует киевлян.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Не менее, чем политика, жителей Киева сегодня волнует погода. Все обсуждают последствия сильнейшего снегопада, который привел не только к километровым пробкам. В частности, из-за опоздания многих депутатов на полчаса позже начала свою работу даже Верховная Рада. Хотя, конечно, информация не только с метеофронта. В Дебальцево — это одна из самых горячих точек на востоке Украины — наконец-то, пусть и временно, но объявлено перемирие и до сегодняшнего вечера открыт гуманитарный коридор для тех, кто хочет покинуть город.

В Киеве фактически на ступеньках Верховной Рады снова митинги. Десятки протестующих требовали отставки генпрокурора. Причем требовали довольно громко — в ход шли мусорные баки и бочки в тандеме с барабанными палочками.

Нельзя не сказать, что среди наиболее обсуждаемых событий — вчерашний визит президента Франции и канцлера Прилет гостей из ЕС был незапланированным, но этот факт не помешал Меркель, Олланду и Порошенко совещаться около 5 часов. В итоге пришли: «К абсолютно новым решениям». Возможно, о них станет известно уже по итогам московской встречи.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Удастся ли разрубить гордиев узел украинских проблем общими усилиями России и Запада, об этом мы узнаем или сегодня поздно вечером, или уже завтра утром. Москва не последняя пункт в расписании Олланда и Меркель. Украинскую тему они продолжат обсуждать на Мюнхенской конференции по безопасности. Беларусь на ней, кстати, представит министр иностранных дел Владимир Макей.