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Политическая подгруппа по урегулированию кризиса в Украине провела очередное заседание в Минске

14 июля 2015 14:15
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Новости Беларуси. Политическая подгруппа по урегулированию кризиса в Украине провела очередное заседание в Минске. Встреча проходила в «Президент-отеле» в закрытом формате.

Известно, что в числе основных тем – конституционные реформы в Украине, а также проведение выборов в регионах.

Промежуточные результаты переговоров 14 июля будут доложены на встрече трехсторонней контактной группы, которая, как ожидается, состоится в Минске 21 июля. Планируется, что в расширенном формате будут обсуждаться вопросы, связанные с выводом тяжелого вооружения из зоны конфликта, обмена пленными, а также оказания гуманитарной помощи Донбассу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия и Словакия - граничащие с Украиной, усиливают меры безопасности. Там ужесточены правила въезда. Пойти на такие меры государства вынудили последние события в Закарпатской области Украины. Там в минувшие выходные в городе Мукачево произошла перестрелка между праворадикальной группировкой и полицией. Погибли не менее трех человек, более десяти получили ранения. Усилены меры безопасности в самом Мукачево, в городе отменены все массовые  мероприятия.

Ситуация на юго-востоке Украины остается напряженной. 14 июля в пригороде Донецка под обстрел попал психоневрологический интернат, в котором находились более 300 человек. О погибших или раненых не сообщается.  А в Луганской области из-за обстрела отключился один из энергоблоков ТЭС, без света оказалась северная часть региона — а это около миллиона жителей.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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