Новости Беларуси. Капитальный ремонт жилья в Минске будут проводить по единым стандартам. Такое поручение представителям коммунальных служб дал 5 февраля мэр города Андрей Шорец во время выездного заседания.

Председатель Мингорисполкома отметил, что к обустройству жилфонда необходимо подключать и жильцов, ведь после проведения ремонта цена жилья на рынке недвижимости поднимается на 20-30%.

Новые окна, черепичная крыша и красочный фасад. По всем признакам видно, дом № 30 по улице Буденного недавно капитально обновили. В «хрущевке» заменили инженерные коммуникации, в квартирах на первом этаже постелили новый пол, а во дворе оборудовали современный детский комплекс.

Правда, денег потрачено на строительные работы в два раза больше: вместо положенных полутора миллионов на квадратный метр ушло три.

Андрей Новик, заместитель главы администрации Партизанского района:

По ремонту подъезда здесь еще были значительные работы по восстановлению электрики и восстановительно-отделочные работы. Здесь менялось электроснабжение по подъезду до коробки жильца.

Получается, что это не капитальный ремонт, а модернизация с элементами реконструкции. Такой вердикт вынесли городские власти.

Однако на деле от такого расточительства о качестве говорить все равно не приходится. Работы ведутся на скорую руку, а за потраченную сумму можно было обновить сразу два дома.

Павел Галковский:

Качество работ оставляет желать лучшего, так скажем, потому что приходилось много чего переделывать потом своими силами, своими средствами. Конечно, нам повезло, что нам поменяли окна.

Еще одним неудачным примером стал дом № 18 по улице Варвашени. Капитальный ремонт здесь делался уже согласно новому Жилищному кодексу: без замены окон и ремонта подъездов за бюджетные средства. Однако львиную долю затрат взяла на себя замена системы отопления.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Мы должны четко понимать, что мы занимаемся капитальным ремонтом, но не модернизацией. Мы восстанавливаем. А вы влазите в модернизацию уже с признаками реконструкции.

Единый план по ведению капитального ремонта позволит не только сократить расходы, но и четко обозначить, какие виды работ будут выполнятся за бюджетные средства, а какие за счет самих жильцов.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Сегодня мы видим, что в отдельных районах выполняются одни виды работ, в других – другие. Сейчас мы все это приводим к единому знаменателю, чтобы каждый гражданин Минска понимал, что будет делаться за счет средств бюджета, что – за счет средств населения.

В 2015 году на капитальный ремонт жилого фонда столицы выделено более триллиона рублей. Сумма немаленькая, но и количество домов, возраст которых уже превысил отметку в 25 лет, с каждым годом растет.

Специалисты надеются, что реформа правил ведения капитального ремонта уравняет желаемое с возможным, сообщили в программе «Столичное телевидение» на СТВ.