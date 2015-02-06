ЕАЭС активизирует работу по устранению ограничений во взаимной торговле

Новости Беларуси. Устранить имеющиеся барьеры в торговле и перейти к согласованной промышленной политике, запуску совместных проектов. 6 февраля в подмосковных Горках были озвучены приоритетные направления развития Евразийского экономического союза. В 2015 году Беларусь председательствует в интеграционных органах ЕАЭС. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел первое в истории заседание Евразийского межправительственного совета.

Мы предлагаем определиться с тем, что же такое «товар Евразийского экономического союза». Имея такой статус, произведенная продукция в странах-участницах будет автоматически считаться отечественным на всей территории ЕАЭС. В центре внимания были и вопросы продаж за пределы Союза. И здесь подошли к общей для стран-участниц Союза концепции развития экспорта. Речь идет о совместных товаропроводящих сетях, инвестиционных проектах в третьих странах, совместном участии в выставках. Беларусь также предложила активизировать работу по устранению изъятий и ограничений во взаимной торговле.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Предполагается в текущем году активизировать работу Евразийской экономической комиссии по устранению изъятий и ограничений во взаимной торговле. Белорусская сторона неоднократно подчеркивала необходимость повышения результативности этой работы, прежде всего, в отношении товаров, а также основных видов услуг, включая транспортные. Считаем актуальным вопрос получения конкретных результатов от практической реализации скоординированной промышленной и агропромышленной политики.

Более детально ситуация, связанная со снятием остающихся барьеров во взаимной торговле, будет рассмотрена на следующем заседании межправсовета в мае. Тогда же пройдут переговоры по пакету документов по обновленному таможенному законодательству ЕАЭС. 6 февраля были сняты все разногласия по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу. Эти документы планируется представить на подпись главам государств. В числе приоритетных вопросов нового экономического образования — создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Христенко, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

Нами ведутся технические консультации на уровне экспертов. У нас нет, но мы заинтересованы в организации системного диалога с Европейской комиссией для того, чтобы ту идею и тот проект о создании общего экономического пространства реализовать.