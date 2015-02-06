Прямой эфир

Министр архитектуры и строительства: Проблемных домов в 2015 году в Беларуси не будет

06 февраля 2015 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проблемных домов в 2015 году в Беларуси не будет. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. В настоящее время в стране возводится 16 новостроек с превышением нормативных сроков. Практически все они примут новоселов уже в этом месяце.

Главная причина появления проблемных домов – несвоевременное финансирование.

Этот вопрос уже решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Появление новых проблемных домов я исключаю вообще в 2015 году. То, что касается тех домов, которые сегодня появились, это те дома, которые должны были вводиться декабрем, которые на 1-2 месяца превысили нормативный срок. Мы в первую очередь их стараемся финансировать. В этом году вот все эти принятые меры позволят оперативно в первом квартале уйти от всех сверхнормативных домов.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Анатолий Черный

Другие новости рубрики

Все новости
Капитальный ремонт жилья в Минске будут проводить по единым стандартам
05 февраля 2015 17:59

Капитальный ремонт жилья в Минске будут проводить по единым стандартам

Молодежный парламент будет создан в 2015 году при Минском областном Совете депутатов
05 февраля 2015 13:16

Молодежный парламент будет создан в 2015 году при Минском областном Совете депутатов

МИД Беларуси рекомендует белорусам воздержаться от поездок в крупные города Египта
05 февраля 2015 10:57

МИД Беларуси рекомендует белорусам воздержаться от поездок в крупные города Египта