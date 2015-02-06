Министр архитектуры и строительства: Проблемных домов в 2015 году в Беларуси не будет

Новости Беларуси. Проблемных домов в 2015 году в Беларуси не будет. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный. В настоящее время в стране возводится 16 новостроек с превышением нормативных сроков. Практически все они примут новоселов уже в этом месяце.

Главная причина появления проблемных домов – несвоевременное финансирование.

Этот вопрос уже решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Появление новых проблемных домов я исключаю вообще в 2015 году. То, что касается тех домов, которые сегодня появились, это те дома, которые должны были вводиться декабрем, которые на 1-2 месяца превысили нормативный срок. Мы в первую очередь их стараемся финансировать. В этом году вот все эти принятые меры позволят оперативно в первом квартале уйти от всех сверхнормативных домов.