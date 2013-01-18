В Молодечно прошли празднования по случаю 75-летия Минской области

Новости Беларуси. Минский регион принимает поздравления с 75-летием. Главные областные празднования прошли в Молодечно. На торжественное собрание прибыли представители государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций. Поздравления жителям Минской области по поводу юбилея прислал и глава государства Александр Лукашенко.

Столичный регион – это не просто территория в 40 тысяч квадратных километров, это признано во всем мире промышленные бренды Беларуси: «Беларуськалий» и «БелАЗ», это ценности Несвиж, природные богатства Нарочи и Налибоки.

Особых слов благодарности удостоились люди, которые прославляют регион.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Минская область – это центральный регион. И, конечно же, то, что происходит в стране, на Минщине, должно, наверное, намного быстрее и раньше происходить. То есть Минщина должна быть таким локомотивом осуществления или предварения тех идей, тех задач, которые ставит глава государства, Правительство перед всей страной.

Сергей Линг, в 1996-2000 гг. премьер-министр Республики Беларусь:

Мы радуемся сейчас и гордимся, что показатели нынешней области вдвое превышают то, что мы имели: удои, зерновые, свекла. Но что важно, что приятно, чем гордимся? Во-первых, преемственность существует. Мы когда-то базу создавали. На этой базе развивается прекрасное народное хозяйство столичной области. Она была в лидерах всегда. И остается в лидерах.

Список почетных жителей центрального региона 18 января пополнился новыми именами. Всеобщее признание и слова благодарности в свой адрес услышали люди, которые сделали значительный вклад в развитие области и страны. Среди них – чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Литовской Республике и в Финляндской Республике по совместительству Владимир Дражин, народный артист Беларуси, главный дирижер Национального академического народного оркестра имени Жиновича Михаил Козинец, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литовской Республике и Финляндской Республике по совместительству, почетный гражданин Минской области:

Мне приятно вспомнить мою работу на «Белорусском автомобильном заводе», в исполкоме Минской области. Я хочу сказать, что все эти этапы позволяли мне получить достойный опыт в системе государственного управления.