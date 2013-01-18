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Александр Лукашенко назначил Петра Прокоповича заместителем премьер-министра

18 января 2013 13:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Петра Прокоповича заместителем премьер-министра, освободив его от должности помощника Президента Республики Беларусь. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.  

На Петра Прокоповича возложена ответственность за обеспечение выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны, исполнения республиканского бюджета и осуществления мероприятий по модернизации белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности управляющего делами Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу.

# Отставки и назначения в Беларуси

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