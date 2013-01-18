Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Петра Прокоповича заместителем премьер-министра, освободив его от должности помощника Президента Республики Беларусь. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

На Петра Прокоповича возложена ответственность за обеспечение выполнения важнейших параметров прогноза социально-экономического развития страны, исполнения республиканского бюджета и осуществления мероприятий по модернизации белорусской экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности управляющего делами Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу.