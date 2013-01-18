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В Алжире освободили заложников. В ходе спецоперации погибли 35 нефтяников и 15 боевиков

18 января 2013 08:05
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Новости Алжира. Операция по освобождению заложников в Алжире завершена. Официальных данных до сих пор нет. Известно лишь, что погибли 35 заложников и 15 боевиков. Ход операции и какие-либо подробности представители алжирского руководства не комментируют.
Малийские террористы атаковали нефтегазовый объект накануне. Они ворвались в жилой комплекс и захватили заложников - более 40 иностранцев и свыше 600 местных специалистов-нефтяников. На штурм военные пошли спустя несколько часов. Применили боевые вертолеты. 
Ответственность за нападение взяла ранее неизвестная алжирская группировка. Экстремисты решились на дерзкую акцию из-за военного участия Франции в боевых действиях против исламистов в соседней Мали. А также из-за того, что Алжир предоставил французским ВВС свое воздушное пространство для пролета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Терроризм # Захват заложников

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