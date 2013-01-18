В Генпрокуратуре и Следственном комитете грядет оптимизация

Новости Беларуси. Структуры Генпрокуратуры и Следственного комитета будут оптимизированы. Об этом сегодня шла речь на совместном докладе руководителей этих ведомств Президенту Александру Лукашенко. Встреча прошла с участием госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Леонида Мальцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы мне обещали, что сегодня доложите о том, как мы будем оптимизировать, в том числе органы прокуратуры, они не должны остаться в стороне. Мы рассматривали, допустим, областные центры, даже город Минск, где мы можем объединить некоторые прокуратуры, потому что функции изменились в прокуратуре и так далее, и так далее, и так далее. Выявили также, что на стадии формирования Следственного комитета мы также можем от каких-то структур, в самом Следственном комитете, отказаться и была предложена новая схема. Молодцы, это все правильно, хотелось бы тоже услышать, как реализуются эти вопросы.

Единственное, о чем предупреждаю, ни в коем случае не тянуть одеяло на себя. Ни в коем случае! Ни в Генеральной прокуратуре, ни в Следственном комитете. И надо исходить из того, как будто вы создаете свое, личное предприятие, организацию, где не должно быть ни лишних людей, оптимальное количество, и чтобы не было трат государственных денег. Мы должны находиться в русле той оптимизации, которая сегодня развернута по государственным служащим.

Поставлена задача объединить некоторые районные и городские структуры Генпрокуратуры. Например, в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, а также населенных пунктах областного подчинения. Отдельно в течение года будет решен вопрос по оптимизации структур органов прокуратуры в Минске и Гомеле. Это коснется и системы Следственного комитета. Сегодня же генеральный прокурор доложил главе государства о криминогенной ситуации в стране.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Ситуация в целом благоприятная, если брать цифры, то более 22% снизилось количество преступлений. Вообще, статистика, она такая вещь, интересная, но есть такие вещи, которые уже более чем объективными не назовешь. Скажем, количество убийств снизилось, количество тяжких телесных повреждений на 12%, количество разбоев, более 25%. Это вещи объективные, которые не спрячешь, не укроешь и так далее.