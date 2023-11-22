В Минске прошло заседание министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ

Предстоящий саммит ОДКБ предваряет совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Его итогом стало подписание ряда документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются политической и военной сфер, а также противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, в том числе виртуальным. Ясно одно – ОДКБ никому не угрожает, не вмешивается в дела других и всегда выступала и выступает за взаимоуважительный диалог. Об этом заявил в ходе заседания министр иностранных дел Беларуси. Сергей Алейник подчеркнул, что на внешнем контуре ОДКБ сохраняется напряженная ситуация. На западе – идет наращивание военных потенциалов стран НАТО. Южные рубежи подвергаются вызовам и угрозам транснационального характера: терроризм, экстремизм, наркотрафик, а также нелегальная миграция. Болевой точкой в регионе остается конфликт в Украине.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства в ОДКБ были направлены на повышение сплоченности нашей Организации. Консолидацию совместных усилий по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности и укреплению безопасности ее государств-членов. Нами были обозначены приоритетные направления председательства на внутреннем и внешнем контурах. На их реализацию был нацелен обширный перечень мероприятий в политической, военной, военно-технической сферах, а также по линии противодействия транснациональным вызовам и угрозам безопасности.