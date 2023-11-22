Главы МИД стран ОДКБ приступили к обсуждению повестки саммита

Позиции по ключевым вопросам безопасности. Минск принимает совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми к работе приступают министры иностранных дел. Они обсуждают повестку завтрашнего саммита организации, который состоится в Минске под председательством Президента Беларуси. Во главе угла – актуальные проблемы международной и региональной безопасности.