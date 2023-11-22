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Главы МИД стран ОДКБ приступили к обсуждению повестки саммита

22 ноября 2023 14:04
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Позиции по ключевым вопросам безопасности. Минск принимает совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей советов безопасности государств ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы МИД стран ОДКБ приступили к обсуждению повестки саммита-1

Первыми к работе приступают министры иностранных дел. Они обсуждают повестку завтрашнего саммита организации, который состоится в Минске под председательством Президента Беларуси. Во главе угла – актуальные проблемы международной и региональной безопасности.

Главы МИД стран ОДКБ приступили к обсуждению повестки саммита-4

Напомним, что накануне Александр Лукашенко, в преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, обсудил с представителями силового блока нашей страны вопросы военно-политического характера.

# ОДКБ # Фотофакт

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