В Минске прошло обсуждение вопросов борьбы с торговлей людьми

Новости Беларуси. Беларусь вносит большой вклад в дело борьбы с торговлей людьми. Эту тему обсуждали 29 мая в Минске правоохранители из государств-членов Группы друзей, созданной по инициативе нашей страны.

Мировая статистика тревожная: оборот наркотиков на планете составляет десятки миллионов долларов, от их потребления каждый год умирает до 200 тысяч человек. Белорусские специалисты за последние 10 лет выявили 22 транснациональные преступные группировки и 82 организации, а также около 5 тысяч жертв торговли людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Федотов, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности:

Республика Беларусь действительно внесла большой вклад в принятие плана действий ООН. Идет неуклонный процесс повышения количества уголовных дел, которые доведены до суда, во всех странах.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Республика Беларусь была одним из инициаторов поднятия данного вопроса, данной проблемы на таком высоком уровне, как Организация Объединенных Наций. Мы рады, что нас в этом деле поддерживает значительное количество стран. Допустим, на данном мероприятии присутствуют те страны, которые нас поддерживают. 22 страны.