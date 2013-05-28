Заседание ЕврАзЭс в Астане может стать этапным для развития дальнейших отношений таможенной тройки

Новости Беларуси. Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане может стать этапным для развития дальнейших отношений таможенной тройки, а также прояснить ситуацию с партнерами, которые только намереваются присоединиться к объединению Беларуси, России и Казахстана. Эксперты считают, что на другие рынки с товарами и услугами сегодня легче пробиваться в составе крупных групп.

Экономисты подсчитали, что например, выгоды ЕЭП для Беларуси суммарно могут составить за период 2011-30-х годов 170 млрд. долларов. А общий эффект от создания ЕЭП для стран-участниц оценивается в $900 млрд. В Астане на заседании главного органа управления Единого экономического пространства Беларусь, Россия и Казахстан намерены обсудить проект Договора о создании уже Евразийского экономического союза.

Алексей Беляев, политолог:

На сегодняшний момент, видимо, настало время, когда можно подписать уже какие-то окончательные документы, подвести итоги совместного сотрудничества. Заявления достаточно оптимистично звучат от руководства интеграционных структур о том, что возможно завершение этого объединительного процесса. И нет основания им не доверять.

Основная часть переговоров лидеров таможенной тройки, видимо, будет дополнена и непростыми двусторонними встречами. Речь в данном случае о президентах Кыргызстана и Украины. Ведь, если Беларуси, России и Казахстану предстоит обсудить рабочие вопросы Таможенного союза, ЕЭП, имеющейся документации, то у Бишкека и Киева задачи куда сложнее.

Кыргызстан уже два года как обратился с просьбой о присоединении к Таможенному союзу. Однако до сих пор в нем не состоит.

Украина по информации местных же СМИ добивалась сначала статуса наблюдателя в таможенной тройке, а сейчас хочет включить своего представителя высокого уровня уже в состав Евразийского союза. Мотивация простая — желание участвовать в выработке и принятии экономических решений крупного интеграционного образования. С Европой процесс, видимо, сильно замедлился.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Евросоюз ставит сразу несколько условий. Первое. Они должны на 75% сократить свое сельское хозяйство, но в Украине сосредоточено 25% всех европейских черноземов. Тогда возникает вопрос: если на 75% сокращается сельское хозяйство и одновременно закрываются промышленные предприятия, то где будет занята рабочая сила?

Будет ли зафиксировано намерение Украины и позиция партнеров по оформлению статуса наблюдателя, покажет основной день переговоров. Ясно, что такое намерение есть и четкое видение перспектив участия в подобных интеграционных образованиях. Прорываться со своими товарами и услугами на внешние рынки, как правило, занятые, легче совместными силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.