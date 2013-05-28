Новый авиарейс связал Минск с Кутаиси. Время в пути – 2 часа 45 минут

Новости Беларуси. Новый авиарейс связал Минск с Кутаиси. «Белавиа» открыла еще один регулярный маршрут. Он стал третьим после Тбилиси и Батуми в Грузию. Выполняться полеты будет трижды в неделю. Время в пути – 2 часа 45 минут. Столицу западной Грузии в первую очередь рассматривают как перспективное туристическое направление. Город уже давно известен своими курортами. Такими как Гудаури, Бакуриани и Боржоми.

Константин Сухенко, командир эскадрильи:

Наш полет будет проходить над городами Киев, Днепропетровск, недалеко будет Симферополь, затем Анапа.

В новом авиасезоне и новые горизонты. Такой путь белорусский авиаперевозчик проходит впервые. До этого рейса попасть в грузинский Кутаиси можно было разве что через Киев. Или вовсе наземным транспортом.

Константин Сухенко, командир эскадрильи:

Пассажиропоток довольно большой. С Грузией у нас тесные дружественные связи. Батуми, Тбилиси у нас загружены.

Всего «Белавиа» летает в 42 аэропорта стран Европы и Азии. Регулярный рейс Минск – Кутаиси пополнил сетку международных маршрутов и стал третьим в грузинском направлении. Сразу после Тбилиси и Батуми. Рассчитывают и на прямых пассажиров, и на транзитных. В Европу и страны СНГ.

На «премьерный» в истории белорусской авиации рейс в Кутаиси зарегистрировалось 26 человек. Преодолеть расстояние в две тысячи километров для авиаперевозчика проще простого. Всего лишь за три часа пассажиры могут сменить белорусские пейзажи на гостеприимные грузинские.

Первое время летать в исторически вторую столицу Грузии будет самолет CRJ вместимостью 50 человек. Стоимость билетов в обе стороны – около 300 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе тех, кто первым оценил все прелести нового маршрута, и Майя Чакветадзе. Говорит, главные плюсы – удобство и быстрота. Не вериться, что когда-то добирались по трое суток.

Майя Чакветадзе:

Я проживаю в Петербурге. Каждый год я летала до Тбилиси, а теперь через Минск лечу прямо до Кутаиси. Мне очень удобно.

Кутаиси – город с историей. В первую очередь туристической. Курорты Гудаури, Бакуриани, Боржоми на слуху у многих путешественников. За счет них и планируют увеличивать пассажиропоток.

Владимир Баркун, заместитель генерального директора по информационным технологиям Национальной авиакомпании «Белавиа»:

У нас есть надежда, что с открытием этого рейса мы представим нашим гражданам возможность очень легко добраться до тех замечательных мест.

Частота рейсов Минск – Кутаиси сегодня – три раза в неделю. По вторникам, четвергам и субботам. Правда, останавливаться на этом не планируют.

Вахтанг Мезурнишвили, директор представительства Национальной авиакомпании «Белавиа» в Грузии:

Считаем, что Кутаиси – это очень перспективный аэропорт. Думаем, что обязательно частота повысится. До 5 обязательно, до 6, может быть.