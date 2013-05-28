На Минщине завершается оптимизация сельских исполкомов

Новости Беларуси. На Минщине завершается работа по оптимизации сельских исполкомов. Проект решения обсудили на сессии областного совета депутатов.

Обязательные условия - на территории новой объединенной деревенской администрации должен находиться один-два сельхозкооператива и проживать не менее 2 тысяч человек.

Оптимизация сельсоветов должна поднять статус населенных пунктов и поможет сэкономить денежные средства.

Сейчас местные власти работают над решением транспортных проблем и бюрократических процедур. Выполнение поручения Президента страны проходила в режиме онлайн. В течение полугода абсолютно все жители области имели возможность открыто высказывать свои мнения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Липницкий, председатель Минского областного Совета депутатов:

С учетом мнения граждан сессии сельских советов вынесли свои решения об оптимизации административного устройства первичного уровня. Которые были одобрены решениями сессий районных советов депутатов.