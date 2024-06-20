В Минске прошли переговоры премьер-министров Беларуси и Эсватини

Беларусь готова быть для Королевства Эсватини надежным партнером. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече со своим коллегой Расселом Ммисо Дламини, который в эти дни находится с официальным визитом в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская сторона рассчитывает, что этот шаг положит хорошее начало длительному и продуктивному сотрудничеству.

Дипломатические отношения между нашими странами были установлены совсем недавно. Соответствующий документ подписан в Претории 4 июня 2024 года. Теперь государства переходят к практическому взаимодействию. Беларусь готова предложить свои достижения в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности. На фоне неоколониальных подходов западных стран Минск выстраивает отношения, основанные на условиях равноправного диалога и взаимного уважении.

Успешных примеров сотрудничества со странами Африки уже немало. Так, в Зимбабве реализуется программа по механизации сельского хозяйства. Это позволило добиться полного самообеспечения в производстве пшеницы и впервые в истории начать ее экспортировать. Наша техника работает на полях ЮАР, Египта и Алжира. Плодотворно сотрудничаем также с Марокко и Нигерией. Беларусь готова быть надежным партнером и для Королевства Эсватини. Визит премьер-министра этой страны должен придать мощный импульс развитию сотрудничества.