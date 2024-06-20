20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 20 июня в Овальном зале. Речь пойдет о социальной сфере как индикаторе качества жизни населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 20 июня в Овальном зале. Речь пойдет о социальной сфере как индикаторе качества жизни населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политика белорусского государства в данной сфере построена на нескольких приоритетах – это семья, экономика знаний, партнерство, регионы и окружающая среда. В центре внимания – человек и его интересы. Доклад на эту тему депутатам и сенаторам представит профильный вице-премьер Игорь Петришенко. Затем председатель правления Национального банка Павел Каллаур расскажет о результатах деятельности регулятора за 2023 год. Также члены правительства ответят на вопросы участников мероприятия.
Сегодня же пройдет заседание первой сессии Совета Республики восьмого созыва. Оно запланировано на вторую половину рабочего дня.