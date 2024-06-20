20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 20 июня в Овальном зале. Речь пойдет о социальной сфере как индикаторе качества жизни населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика белорусского государства в данной сфере построена на нескольких приоритетах – это семья, экономика знаний, партнерство, регионы и окружающая среда. В центре внимания – человек и его интересы. Доклад на эту тему депутатам и сенаторам представит профильный вице-премьер Игорь Петришенко. Затем председатель правления Национального банка Павел Каллаур расскажет о результатах деятельности регулятора за 2023 год. Также члены правительства ответят на вопросы участников мероприятия.