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20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики

20 июня 2024 06:29
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Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики пройдет 20 июня в Овальном зале. Речь пойдет о социальной сфере как индикаторе качества жизни населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июня пройдёт совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики-1

Политика белорусского государства в данной сфере построена на нескольких приоритетах – это семья, экономика знаний, партнерство, регионы и окружающая среда. В центре внимания – человек и его интересы. Доклад на эту тему депутатам и сенаторам представит профильный вице-премьер Игорь Петришенко. Затем председатель правления Национального банка Павел Каллаур расскажет о результатах деятельности регулятора за 2023 год. Также члены правительства ответят на вопросы участников мероприятия.

Сегодня же пройдет заседание первой сессии Совета Республики восьмого созыва. Оно запланировано на вторую половину рабочего дня.

# Парламент Беларуси # Игорь Петришенко

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