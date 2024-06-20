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Премьер-министр Королевства Эсватини прибыл с визитом в Беларусь

20 июня 2024 07:40
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От политического диалога к практическому взаимодействию. Беларусь укрепляет контакты со странами Африки. В эти дни с визитом в нашей стране премьер-министр Королевства Эсватини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Королевства Эсватини прибыл с визитом в Беларусь-1

Рассел Ммисо Дламини прибыл накануне, 19 июня. В Национальном аэропорту гостя встречали в духе традиционного белорусского гостеприимства – с хлебом и солью. Визит премьер-министра в нашу страну станет мощным импульсом для развития двустороннего сотрудничества и открывает целый спектр возможностей. Речь о торговле, сотрудничестве в образовании, здравоохранении и других сферах.

Напомним, дипломатические отношения между нашими странами были установлены совсем недавно. Стороны подписали документ в Претории 4 июня 2024 года. Теперь государства переходят в практическую площадь. Во взаимодействии с Беларусью африканские страны видят неоспоримое преимущество перед западными игроками. В отличие от их тактики манипулирования и подчинения, Минск предлагает равноправный диалог, совместную работу двух суверенных государств на благо их народов.

# Международное сотрудничество

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