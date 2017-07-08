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В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы

08 июля 2017 17:12
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Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между китайским городом Цзилинь и Фрунзенским районом Минска сегодня подписали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы -1

Артём Цуран, глава Администрации Фрунзенского района Минска:
Прежде всего, мы будем предлагать развитие инвестиционного потенциала Фрунзенского района,

развитие территорий, различные проекты по строительству, в том числе, и совместного производства.

Одно из направлений – мебельное производство.

В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы -4

Чжан Хуаньцью, мэр Народного правительства города Цзилинь (Китай):
Нам интересно развивать сотрудничество в торговой сфере, в области сельского хозяйства и тракторостроения. Мы также можем развивать вместе зимние виды спорта такие, как хоккей. У вас для этого созданы хорошие условия.

В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы -6

Это позволит расширить связи в развитии совместных инвестиционных и социальных проектов, образовании и культуре. Гости уже посетили ряд промышленных предприятий, учреждений здравоохранения и гимназию, где ученики изучают китайский язык и культуру.

# Беларусь-Китай # Фотофакт # Артем Цуран # Чжан Хуаньцью

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