В Минске подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между городом Цзилинь и Фрунзенским районом столицы

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической сфере между китайским городом Цзилинь и Фрунзенским районом Минска сегодня подписали в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артём Цуран, глава Администрации Фрунзенского района Минска:

Прежде всего, мы будем предлагать развитие инвестиционного потенциала Фрунзенского района,

развитие территорий, различные проекты по строительству, в том числе, и совместного производства. Одно из направлений – мебельное производство.

Чжан Хуаньцью, мэр Народного правительства города Цзилинь (Китай):

Нам интересно развивать сотрудничество в торговой сфере, в области сельского хозяйства и тракторостроения. Мы также можем развивать вместе зимние виды спорта такие, как хоккей. У вас для этого созданы хорошие условия.