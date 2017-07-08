В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»

Новости Беларуси. Его поддержали в общем комитете по политическим вопросам и безопасности. Сегодня продолжается работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Его поддержали в общем комитете по политическим вопросам и безопасности. Сегодня продолжается работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Механизм предотвращения атак и пособничества экстремизму был предложен российской стороной.
Напомню, накануне на сессии получила одобрение резолюция по борьбе с дизайнерскими наркотиками, предложенная нашей страной.
Рада Туманбаева, глава делегации Кыргызстана:
Кыргызстан поддержал проект резолюции о новых психотропных веществах, который предложила белорусская сторона. Мы первый раз в Беларуси, в Минске. Нам очень понравился город. Он с таким размахам, такой чистый, зелёный. Нас с таким теплом, вкусностями приняли.
Напомню,
летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске впервые.
Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.