В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»

Новости Беларуси. Его поддержали в общем комитете по политическим вопросам и безопасности. Сегодня продолжается работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомню, накануне на сессии получила одобрение резолюция по борьбе с дизайнерскими наркотиками, предложенная нашей страной.

Рада Туманбаева, глава делегации Кыргызстана:

Кыргызстан поддержал проект резолюции о новых психотропных веществах, который предложила белорусская сторона. Мы первый раз в Беларуси, в Минске. Нам очень понравился город. Он с таким размахам, такой чистый, зелёный. Нас с таким теплом, вкусностями приняли.