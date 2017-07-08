Прямой эфир

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»

08 июля 2017 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Его поддержали в общем комитете по политическим вопросам и безопасности. Сегодня продолжается  работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»-1

Механизм предотвращения атак и пособничества экстремизму был предложен российской стороной.

Напомню, накануне на сессии получила одобрение резолюция по борьбе с дизайнерскими наркотиками, предложенная нашей страной.

Рада Туманбаева, глава делегации Кыргызстана:
Кыргызстан поддержал проект резолюции о новых психотропных веществах, который предложила белорусская сторона. Мы первый раз в Беларуси, в Минске. Нам очень понравился город. Он с таким размахам, такой чистый, зелёный. Нас с таким теплом, вкусностями приняли. 

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»-4

Напомню,

летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске впервые.

Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму»-7

# Фотофакт # ОБСЕ # Рада Туманбаева

Другие новости рубрики

Все новости
Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты
07 июля 2017 19:46

Я считаю, что в таких поселках люди должны жить: Президент поручил привести в порядок малые населенные пункты

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область: какие вопросы задавали жители региона
07 июля 2017 19:40

Рабочая поездка Александра Лукашенко в Витебскую область: какие вопросы задавали жители региона

«Тема, которую подняла белорусская делегация, действительно имеет мировой резонанс»: третий день ПА ОБСЕ в Минске
07 июля 2017 18:24

«Тема, которую подняла белорусская делегация, действительно имеет мировой резонанс»: третий день ПА ОБСЕ в Минске