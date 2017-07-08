Беларусь, Германия и Китай будут осваивать Старобинское месторождение калийных солей

Новости Беларуси. Договор подписали крупнейшие корпорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это удачный пример государственно-частного партнерства.

Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда долларов. Это будет второе предприятие в стране по добыче калия и выпуску удобрений.

Михаил Гуцериев, председатель совета директоров ИООО «Славкалий»:

Мы никакую конкуренцию создавать «Белкалию» не будем. Это такое же белорусское предприятие.

Продавать будем только через БКК для того, чтобы не конкурировать, держать цену и сотрудничать.



Продукция комбината, безусловно, будет востребована на рынке.