В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией

Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Многие иногда видят в этих ожесточениях мер борьбы с террором ограничение гражданских прав.

В определённых случаях эти претензии выдвигаются и Республике Беларусь,

что мы не разрешаем или ограничиваем права граждан, но при этом мы всегда должны помнить о правах других граждан, которые должны иметь право на комфортную жизнь. А когда определённая часть общества не учитывает эти права, тогда необходимо искать баланс.

Группа поддержки Шелкового пути создана в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители 17 стран, в том числе и Беларусь, подписали документ,

который призван укрепить экономические и логистические связи между Европой и Азией.

Страны-участницы рассматривают это предложение не только как стимул для развития торговли, но и возможность обогатить друг друга культурно. Инициатива о создании группы принадлежит Азербайджану.