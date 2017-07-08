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В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией

08 июля 2017 14:56
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Новости Беларуси. И к главной политической теме дня.

В Минске одобрен проект резолюции «Об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму». (подробнее) 

Работа летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией-1

Механизм предотвращения атак и пособничества экстремизму был предложен российской стороной.

Речь идет об усилении уголовной ответственности лиц, причастных к терактам.

Данная инициатива вызвала бурное обсуждение и живую дискуссию в зале.

В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией-4

Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Многие иногда видят в этих ожесточениях мер борьбы с террором ограничение гражданских прав.

В определённых случаях эти претензии выдвигаются и Республике Беларусь,

что мы не разрешаем или ограничиваем права граждан, но при этом мы всегда должны помнить о правах других граждан, которые должны иметь право на комфортную жизнь. А когда определённая часть общества не учитывает эти права, тогда необходимо искать баланс. 

Группа поддержки Шелкового пути создана в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители 17 стран, в том числе и Беларусь, подписали документ,

который призван укрепить экономические и логистические связи между Европой и Азией.

Страны-участницы рассматривают это предложение не только как стимул для развития торговли, но и возможность обогатить друг друга культурно. Инициатива о создании группы принадлежит Азербайджану.

В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией-7

Азай Гулиев, вице-президент па ОБСЕ:
Инициатива для большинства стран вовсе не новая. У неё новая история – длинною в 2 тысячи лет, её идея заключается в кооперации и содействии стран-участниц ОБСЕ.

Одна из 16 принятых ассамблеей резолюций – «Положение в Восточной Европе». Туда включен ряд параграфов, посвященных ситуации в Беларуси.

По оценке Внешнеполитического ведомства нашей страны, данный документ весьма спорный.

Обращает на себя внимание явное несоответствие его названия, претендующего на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, его содержанию. Напомню,  летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Минске впервые. Она посвящена укреплению взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.

В рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ подписан документ об укреплении экономических связей между Европой и Азией-10

# Фотофакт # Андрей Рыбак # ОБСЕ

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