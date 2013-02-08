Прямой эфир

В Министерстве информации подвели итоги работы за 2012 год

08 февраля 2013 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Министерстве информации сегодня подвели итоги работы за минувший год. В числе значимых - принятый  закон об издательском деле. Это, по сути, единственный нормативный акт на пространстве СНГ, который регулирует все сферы производственного процесса: от издателей и полиграфистов до распротранителей.

В 2012 году успешно сработали все предприятия отрасли.  Это значит, что газеты  уже практически не требуют значительных бюджетных вливаний. Оправдало себя и бъединение предприятий Белкниги. Впервые за многие годы они начали давать прибыль.  Обсуждали сегодня на коллегии и будущие проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
У нас масса проектов, в том числе и международных. В этом году мы хотим провести, к нам обратились, международный конгресс русской прессы. Но и те требования, о которых говорит Президент, модернизация, Год бережливости – мы этим очень серьезно занимаемся, и мы под модернизацией понимаем не только модернизацию железа, но и систему управления маркетинга, даже, если хотите, модернизацию сознания.

# Государственная политика # Олег Пролесковский # Министерство информации Республики Беларусь # Поручения президента Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко заявил, что государство будет оказывать поддержку Белкоопсоюзу только под определенный результат
08 февраля 2013 11:09

Александр Лукашенко заявил, что государство будет оказывать поддержку Белкоопсоюзу только под определенный результат

08 февраля 2013 08:01

Евросоюз объявлен неплатежеспособным главой Европарламента

Борис Батура провел прием граждан в Ждановичах
07 февраля 2013 15:42

Борис Батура провел прием граждан в Ждановичах