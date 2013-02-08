В Министерстве информации подвели итоги работы за 2012 год

Новости Беларуси. В Министерстве информации сегодня подвели итоги работы за минувший год. В числе значимых - принятый закон об издательском деле. Это, по сути, единственный нормативный акт на пространстве СНГ, который регулирует все сферы производственного процесса: от издателей и полиграфистов до распротранителей.

В 2012 году успешно сработали все предприятия отрасли. Это значит, что газеты уже практически не требуют значительных бюджетных вливаний. Оправдало себя и бъединение предприятий Белкниги. Впервые за многие годы они начали давать прибыль. Обсуждали сегодня на коллегии и будущие проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

У нас масса проектов, в том числе и международных. В этом году мы хотим провести, к нам обратились, международный конгресс русской прессы. Но и те требования, о которых говорит Президент, модернизация, Год бережливости – мы этим очень серьезно занимаемся, и мы под модернизацией понимаем не только модернизацию железа, но и систему управления маркетинга, даже, если хотите, модернизацию сознания.