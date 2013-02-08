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Евросоюз объявлен неплатежеспособным главой Европарламента

08 февраля 2013 08:01
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Новости мира. Евросоюз неплатежеспособен. С таким заявлением на саммите ЕС, который открылся накануне, выступил глава Европарламента.

Он подчеркнул, что деньги у Объединенной Европы закончились еще в ноябре прошлого года. А в бюджете-2013 уже образовалась финансовая дыра в 16 миллиардов евро. Чтобы не допустить увеличения долгов, политик призвал все-таки принять бюджет на будущий год именно на этом саммите.

Его речь была настолько эмоциональной, что глава Европарламента даже перепутал несколько раз миллиарды с миллионами и доходы с расходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Евросоюз

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